В Смоленске и в деревне Алтуховка откроют ясли
Каждый садик будет на 150 мест
ФОТО: pixabay.com
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В микрорайоне Королевка в Смоленске и в деревне Алтуховка, расположенной в километре от областного центра, в 2019 году планируется приобрести два здания детских садов для детей до трех лет. Об этом на совещании в обладминистрации, посвященном реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», доложила вице-губернатор Полина Хомайко.
Общая стоимость двух садиков - свыше 244 млн рублей, из них 160 млн рублей – из федерального бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU