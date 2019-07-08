В Смоленске и в деревне Алтуховка откроют ясли

СЕГОДНЯ 16:36 2019-07-08T16:36:36+03:00

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В микрорайоне Королевка в Смоленске и в деревне Алтуховка, расположенной в километре от областного центра, в 2019 году планируется приобрести два здания детских садов для детей до трех лет. Об этом на совещании в обладминистрации, посвященном реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», доложила вице-губернатор Полина Хомайко.

Общая стоимость двух садиков - свыше 244 млн рублей, из них 160 млн рублей – из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU