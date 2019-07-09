Ночной велопарад в Смоленске пройдет 1 сентября

СЕГОДНЯ 10:12 2019-07-09T10:12:56+03:00

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Ночной велопарад-2019 в Смоленске пройдет 1 сентября. Дату проведения и организационные вопросы глава региона Алексей Островский уже обсудил с представителями городского велосообщества во время недавней встречи.

Популяризация данного вида транспорта среди смолян находится в фокусе особого внимания губернатора. Именно по его инициативе в Смоленске с 2017 года проводятся велопарады, количество участников которых ежегодно только растет. Сам глава региона в этом году тоже принял участие в «Смоленском велопараде – 2019».

Как прошел первый ночной велопарад в Смоленске можно посмотреть здесь.

Алексей Островский: Мне подчиненные доложили, что здесь, в Реадовке, силами любителей – собственными руками – удалось создать хорошие возможности для этого. Хочу порекомендовать вам на тех площадках, которые вы сами выберете, сделать аналогичные трассы. <…> Я дам поручение моему заместителю, курирующему спорт, совместно с главой города и совместно с вами создать рабочую группу, чтобы постараться за строительный сезон нынешнего года все это осуществить. Прошу Вас, Эдуард Марьянович [Заенчковский, начальник Главного управления спорта], как руководителя профильного управления, Кожурину [Анна Александровна, заместитель Губернатора], главу города [Андрей Борисов], представителей велосообщества создать рабочую группу, и, не затягивая, выйти на практическую реализацию. Технику попросим <…> решим эту проблему. Если деньги небольшие [потребуется] выделить - найдем такую возможность.

Отдельное внимание собравшиеся уделили вопросам реализации инвестиционного проекта по строительству круглогодичного горнолыжного комплекса в деревне Валутино Смоленского района.

Алексей Островский: У нас есть понимание – и у меня как у инициатора проекта, и у Ростислава Ровбеля [вице-губернатор], который по моему поручению занимается этим проектом, что мы, безусловно, будем стараться сделать все для того, чтобы использование [объекта] было круглогодичным. <…> Зимой мы его адаптируем, как минимум, под четыре вида спорта. Я прошу Вас, Ростислав Леонидович [Ровбель], это все как техзадание передать компании «СКАДО», которая будет заниматься проектированием, чтобы в летний период и для роллерной трассы были возможности, и для велосипедистов. Какие еще летние виды спорта можно учесть?

Геннадий, представитель велосообщества: Может, бег и биатлон. Вопрос, кому будет принадлежать сама трасса? Потому что, если она будет частная - она будет платная, да?

Алексей Островский: Геннадий, мною принято решение, и оно было поддержано Министром спорта Павлом Анатольевичем Колобковым, чтобы изначально сделать этот комплекс собственностью физакадемии [Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма]. Потому что это – гарантированное вложение бюджетных средств со стороны Федерации, и Министр мне подтвердил, что профинансирует создание такого комплекса за счет федеральных средств. И это будет использоваться как база для новых кафедр физакадемии по четырем зимним видам спорта: горные лыжи, сноуборд, фристайл и бобслей. <…> Будем все проектировать - и для зимы, и для лета, чтобы экономически он был более рентабельным.

Геннадий: За [пользование] сопутствующей инфраструктурой, пожалуйста, мы заплатим. Все отлично. Но я смогу приехать и бесплатно по этой трассе прокатиться на велосипеде?

Алексей Островский: Вопрос справедливый Вы подняли. Мы его до этого не обсуждали. Сейчас впервые для меня эта тематика прозвучала. Конечно, будем делать так, чтобы это было на бесплатной основе, а зарабатывать комплекс будет на сопутствующей инфраструктуре. Для того, чтобы как можно больше смолян могли себе это позволить.

Геннадий: Также если будут грунтовые или дополнительные дорожки – это будет плюс. Еще, может быть, добавить туда экстремальный парк?

Алексей Островский: Конечно, будем пробовать и то, что Вы предлагаете, «вписать» туда, так как площадь позволяет это сделать.

Далее активисты рассказали о возникающих сложностях при езде на велосипеде по областному центру.

Наталья, представитель велосообщества: С радостью обнаружила, что часть [личных] рабочих вопросов я могу решать, перемещаясь по Смоленску на велосипеде. Но [существуют] два проблемных момента, которые [возможно решить] через занижение [высоты] бордюров при реконструкции дорог и тротуаров, и [увеличение количества] парковок возле зданий - административных, торговых и прочих. Мы на недавней встрече с Андреем Александровичем [Борисов, глава города] поднимали этот вопрос, и я, надеюсь, что были услышаны, и в этом направлении будет вестись работа.

Алексей Островский: <…> Мы проведем совещание под моим председательством с участием Андрея Александровича, руководством профильного Департамента, нового руководства «Смоленскавтодора» по поводу того, как будет выстраиваться эта работа. Андрей Александрович, при организации данного процесса нужно учитывать потребности всех горожан, в том числе, и людей с ограниченными возможностями здоровья, и мам с колясками, и велосипедистов. Поэтому я сразу поручаю и Вам, Дмитрий Васильевич, [Сулимов, начальник отдела дорожного хозяйства Департамента по транспорту и дорожному хозяйству], и Вам, Андрей Александрович, реализовывать все проекты с учетом безбарьерной среды. Сейчас, Дмитрий Васильевич, можете доложить, насколько затратно по основным магистралям сделать безбарьерные съезды?

Дмитрий Сулимов: На тех объектах, где [в настоящее время] ведется ремонт в Смоленске, все пешеходные переходы будут с пониженным бортовым камнем над проезжей частью. При этом учитывается и мнения людей с ограниченными возможностями здоровья, и велосипедистов. По ГОСТу допустимая высота – от 0 до 5 см. Это необходимо для того, чтобы водой не заливало тротуары, а также в целях безопасности дорожного движения.

Алексей Островский: Раз коллеги, здесь присутствующие, говорят, что 5 сантиметров устраивает, давайте с этого дня придерживаться такого параметра. Договорились?

Макар, представитель велосообщества: Где и когда это будет [реализовано]? Чтобы можно было в ближайшее время поехать, посмотреть, сфотографировать?

Алексей Островский: Макар, очень правильный вопрос Вы ставите. Через 2-3 недели проведу совещание, наметим планы, конкретизируем их, и в соцсетях, а, может быть, через СМИ доведем до сведения общественности.

Алексей Антонов, советник главы города Смоленска: Мы давно занимаемся разработкой велоинфраструктуры, велодорожек. В своей работе пользуемся специальной программой Strava [отслеживание активности спортсменов]. На ее основе с 2016 года создаем типовую карту [города], где чаще всего ездят велосипедисты. <…> Тогда же и сделали велодорожку на улице Октябрьской Революции, есть желание продолжить [эту работу]. <…> Я предлагаю начать с [разработки] проектов. Я уже поднимал вопрос в администрации [города], нам бы получить какие-то денежные средства, [чтобы] начать [разрабатывать проекты] одной или двух велодорожек в городе.

Алексей Островский: Алексей, чтобы результат нашей встречи перешел в практическую плоскость, в дополнение к тому, о чем мы уже договорились, прошу Вас принять участие в нашем будущем совещании совместно с Андреем Александровичем Борисовым. Утвердим график, по которому начнем постепенно эти велодорожки делать.

Виктор Шукаев, заслуженный работник физической культуры РФ, мастер спорта, профессор: Я вас хочу поблагодарить за то, что наше руководство [города] занялось этим вопросом [развитие велоспорта]. Это очень важно. Спасибо Вам за это. По поводу разговора. Это настолько глобальные вопросы, что на сегодняшней встрече [их] никак не решишь. Предлагаю создать комитет под Вашим председательством по развитию велосипедного спорта [в регионе].

Алексей Островский: Первое. Для чего эта встреча точно полезна - я услышал предложения, и мы обсудили каким образом будем строить и эксплуатировать комплекс в Валутино. Второе. Мы принципиально договорились о том, что будем налаживать системную работу по занижению тротуаров. Третье. Вы мне предложили собрать некий Комитет. Считаю, что я этот Комитет уже, собственно говоря, собрал. А результатом этой нашей встречи и будет то рабочее совещание, которое я проведу с главой города, профильными чиновниками из органов исполнительной власти и сотрудниками «Смолавтодора». <…>

В завершение мероприятия к главе региона обратился участник встречи, который отметил важность и необходимость организации таких встреч.

Игорь Разуванов: Со своей стороны могу только похвалить Вас за подобные мероприятия. Это только в плюс Вам, [так как] у Вас круг задач обширный – привлечение инвесторов в область, формирование инвестиционного климата. Поэтому, спасибо большое.

Алексей Островский: Спасибо за добрые слова. <…> Постепенно будем эту работу разворачивать. То, что мы будем создавать возможности для занятий любительским и профессиональным велоспортом - это вам обещаю и я, и присутствующий здесь глава города Андрей Александрович Борисов. Постепенно будем менять ситуацию к лучшему, в том числе, при вашем участии. Большое вам спасибо за то, что в выходной день вы потратили время и пришли пообщаться. Думаю, что мы не в последний раз встречаемся в таком формате. Когда приступим к практической реализации ваших инициатив, безусловно, вновь проведем встречу, обменяемся мнениями о том, что и как делается, что устраивает или не устраивает. Большое спасибо всем!

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