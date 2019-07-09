2019-07-09T13:53:36+03:00
Происшествия

В Смоленске вынесли приговор по делу о ребенке, утонувшем в ванне

В причинении смерти по неосторожности обвинялась мать малыша
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
Поделиться:
ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Смоленске завершился судебный процесс в отношении матери двоих детей, у которой один ребенок утонул в ванне, сообщает прокуратура Смоленской области. Суд признал женщину виновной в причинении смерти по неосторожности и назначил ей наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием в доход государства 10 % заработка.

Напомним, трагедия произошла, когда мать купала двоих детей в ванне. Женщина с одним ребенком вышла в зал, а второй остался в наполненной ванне без присмотра. Малыш захлебнулся и утонул.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Смоленска выгнал родителей из дома,а потом забил отца до смерти
В июне в Смоленске родилось пять пар двойняшек
Ночной велопарад в Смоленске пройдет 1 сентября
В Смоленской области школьница спасла тонущего мужчину
Следком проверит аварийный барак на Соболева в Смоленске
В Смоленске и в деревне Алтуховка откроют ясли
В Смоленске вынесли приговор сотруднику телефонной компании
Водитель пикапа погиб на трассе М1 в Смоленской области
О Гнездовском археологическом комплексе расскажут на канале "Культура"
На двух улицах в Смоленске отключат горячую воду
Мошенники пытаются обмануть смолян на поверке счетчиков
Археологи нашли в смоленском парке старинное захоронение
В Смоленской области женщина в парке избила молодого человека
В жилом бараке в Смоленске обвалилась стена и пол
Житель Смоленска отдохнул со знакомым и едва не остался без руки
Смолянка украла в магазине 12 пар обуви
Фестиваль «Гнёздово-2019» соберет в Смоленске 300 реконструкторов
Житель Смоленска обворовал квартиру собственной матери
На двух улицах в Смоленске ограничат движение
Губернатор Смоленской области призвал активизировать работу по улучшению городской среды
Администрация Смоленска проводит опрос о работе транспорта и дорожной инфраструктуре
В Смоленской области ликвидировали канал по сбыту героина
В график отключения горячей воды в Смоленске внесли изменнеия
Голый мужчина выпал из окна дома в Смоленске
Житель Вязьмы попался на грабеже в Гагарине
В СмолГУ выбрали ректора
В Лопатинском саду Смоленска появятся новые катамараны
В Смоленской области бизнесмен лишился дорогой иномарки, складов и гостиницы