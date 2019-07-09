В Смоленске вынесли приговор по делу о ребенке, утонувшем в ванне

СЕГОДНЯ 13:51 2019-07-09T13:53:36+03:00

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В Смоленске завершился судебный процесс в отношении матери двоих детей, у которой один ребенок утонул в ванне, сообщает прокуратура Смоленской области. Суд признал женщину виновной в причинении смерти по неосторожности и назначил ей наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием в доход государства 10 % заработка.

Напомним, трагедия произошла, когда мать купала двоих детей в ванне. Женщина с одним ребенком вышла в зал, а второй остался в наполненной ванне без присмотра. Малыш захлебнулся и утонул.

ИСТОЧНИК KP.RU