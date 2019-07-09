2019-07-09T15:01:12+03:00
Происшествия

Житель Смоленска выгнал родителей из дома,а потом забил отца до смерти

Подозреваемому грозит срок до 15 лет
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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28-летний житель Смоленска пойдет под суд за избиение отца до смерти, сообщает региональное УМВД.

Подозреваемый проживал в одном из домов по проспекту Строителей. Незадолго до происшествия подозреваемый выгнал из квартиры своих родителей, но отца периодически звал в гости, чтобы вместе выпить. В одну из таких ночных посиделок между отцом и сыном произошел конфликт, и молодой человек сильно избил родителя. На утро подозреваемый вызвал «скорую помощь», на врачи констатировали смерть мужчины.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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