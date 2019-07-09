Из-за детской шалости в Сафоновском районе погибли 7 кроликов

СЕГОДНЯ 18:14 2019-07-09T18:14:43+03:00

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В деревне Дроздово Сафоновского района вечером 8 июля случился пожар - загорелась хозяйственная постройка в одном из дворов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

- На момент прибытия пожарных огнем была охвачена вся постройка и была угроза распространения огня на соседние строения. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание. При проливке сгоревших конструкций выяснилось, что в ней содержались кролики. 7 животных погибли.

Предварительной причиной случившегося специалисты считают шалость детей.

ИСТОЧНИК KP.RU