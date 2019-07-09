Из-за детской шалости в Сафоновском районе погибли 7 кроликов
Клетки с животными сгорели
ФОТО: ГУ МЧС по Смоленской области
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В деревне Дроздово Сафоновского района вечером 8 июля случился пожар - загорелась хозяйственная постройка в одном из дворов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.
- На момент прибытия пожарных огнем была охвачена вся постройка и была угроза распространения огня на соседние строения. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание. При проливке сгоревших конструкций выяснилось, что в ней содержались кролики. 7 животных погибли.
Предварительной причиной случившегося специалисты считают шалость детей.
ИСТОЧНИК KP.RU