В Смоленске три улицы останутся без воды

СЕГОДНЯ 19:21 2019-07-09T19:21:03+03:00

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В Смоленске из-за ремонтных работ на сетях "Горводоканала" в среду, 10 июля, на трех улицах отключат холодную воду, сообщает горадминистрация.

В зоне отключения с 09.30 окажутся: .

- дома с 1-го по 27-й на улице Котовского, в том числе Военная академия и поликлиника,

- дома с 1 по 15а на улице Высокая

- дома №№ 1, 3 ,7, 16а, 16б, 17, 17а, б, 21, 29 на улице МОПРА УВСР

Ориентировочно работы завершатся в 17.00. До этого времени подвоз воды будет осуществляться к домам 1, 13 и 27 по ул. Котовского. Телефоны аварийно-диспетчерской службы предприятия: 38-18-50, 70-50-61.

ИСТОЧНИК KP.RU