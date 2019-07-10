В Смоленске дополнительно отремонтируют пять дорог
В Смоленске, помимо 16 дорог, которые капитально отремонтируют в рамках национального проекта "Качественные и безопасные дороги", планируется отремонтировать дорожное полотно еще на пяти улицах, сообщил глава Смоленска Андрей Борисов в ходе рабочей встречи с губернатором.
Сделать это удастся благодаря сэкономленному после конкурсных процедур 91 млн рублей.
- Эти средства будут направлены на ремонт дорожного полотна на улицах: Бакунина, 25 Сентября (от площади 60-летия ВЛКСМ до улицы Крупской), Урицкого, проезде Маршала Конева и на транспортной развязке Свердлова-Степана Разина. Также будет установлен новый светофор на пересечении площади Победы и улицы Глинки, - пояснил Андрей Борисов.
Напомним, общий объем финансирования проекта "Качественные и безопасные дороги" в Смоленске превысил 660 млн рублей. Все процедуры по определению подрядчиков уже проведены, контракты заключены и работы, со слов главы города, ведутся согласно графику,
ИСТОЧНИК KP.RU