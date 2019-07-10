В Вязьме задержали автоледи с наркотиками

СЕГОДНЯ 06:42 2019-07-10T06:42:44+03:00

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В Вязьме наркополицейские с инспекторами ГИБДД проводили на улицах города выборочный осмотр автомобилей и задержали сразу двух человек с запрещенными веществами: автоледи за рулем "Пятнадцатой" и ее пассажира, сообщает УМВД по Смоленской области.

"В ходе досмотра в присутствии понятых в сумочке женщины-водителя и в брюках мужчины-пассажира обнаружены и изъяты полиэтиленовые пакетики, как позже установила экспертиза, с наркотическим средством N-метилэфедрон и психотропным веществом амфетамин", - прокомментировали в пресс-службе ведомства. - Уголовные дела возбудили по статье "Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере".

К слову данная статья Уголовного Кодекса РФ предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU