Роспотребнадзор начал проверку детского сада "Лучик" в Смоленске
Свою проверку ведет и следственный комитет
ФОТО: pixabay.com
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Детский сад "Лучик" в Смоленске после жалоб родителей проверяет Роспотребнадзор. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, соответствующее обращение поступило и от уполномоченного по правам ребенка в Смоленской области.
Напомним, ранее проверку дошкольного учреждения на улице Ленина (д.21) начал и следственный комитет. Родители жаловались на нарушение санитарно- эпидемиологических требований, говорили, что в садике не убираются, что не надлежащим образом организованно питание детей и не хватает персонала для нормальной работы учреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU