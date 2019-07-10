2019-07-10T08:53:26+03:00
Общество

Роспотребнадзор начал проверку детского сада "Лучик" в Смоленске

Свою проверку ведет и следственный комитет
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Детский сад "Лучик" в Смоленске после жалоб родителей проверяет Роспотребнадзор. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, соответствующее обращение поступило и от уполномоченного по правам ребенка в Смоленской области.

Напомним, ранее проверку дошкольного учреждения на улице Ленина (д.21) начал и следственный комитет. Родители жаловались на нарушение санитарно- эпидемиологических требований, говорили, что в садике не убираются, что не надлежащим образом организованно питание детей и не хватает персонала для нормальной работы учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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