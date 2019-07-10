В Смоленске 14 июля пройдет День Рыбака
Место соревнований прежнее
В Смоленске 14 июля пройдет День Рыбака.Фото: Александр ПАРМЕНОВ
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Лопатинский сад 14 июля приглашает всех ценителей рыбалки на ежегодные соревнования. По традиции День рыбака пройдет на внутреннем водоеме парка, условия тоже прежние: снасти нужно приносить свои, а всю пойманную рыбу, после взвешивания, отпускать.
Сбор участников с 08.00 до 08.40. Соревнования стартуют ровно в 09.00, подведение итогов - в 13.00.
ФОТО: smoladmin.ru
ИСТОЧНИК KP.RU