2019-07-10T16:33:11+03:00
Общество

В Смоленске 14 июля пройдет День Рыбака

Место соревнований прежнее
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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В Смоленске 14 июля пройдет День Рыбака.В Смоленске 14 июля пройдет День Рыбака.Фото: Александр ПАРМЕНОВ
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Лопатинский сад 14 июля приглашает всех ценителей рыбалки на ежегодные соревнования. По традиции День рыбака пройдет на внутреннем водоеме парка, условия тоже прежние: снасти нужно приносить свои, а всю пойманную рыбу, после взвешивания, отпускать.

Сбор участников с 08.00 до 08.40. Соревнования стартуют ровно в 09.00, подведение итогов - в 13.00.

ФОТО: smoladmin.ru

ФОТО: smoladmin.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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