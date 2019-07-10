Житель Демидова угнал трактор, чтобы съездить по делам
Мужчине грозит срок до 5 лет
ФОТО: pixabay.com
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40-летний житель Демидова пойдет под суд за угон трактора стоимостью 700 тыс. рублей. Мужчина похитил чужой транспорт, чтобы съездить по своим делам в соседнюю деревню, сообщает пресс-служба УМВД по Смоленской области.
Как оказалось, владелец трактора оставил его своему знакомому на ответственное хранение вместе с ключами в кабине. Поэтому злоумышленнику не составило труда совершить угон. За неправомерное завладение автомобилем мужчине грозит срок до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU