Житель Демидова угнал трактор, чтобы съездить по делам

СЕГОДНЯ 17:08 2019-07-10T17:08:12+03:00

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40-летний житель Демидова пойдет под суд за угон трактора стоимостью 700 тыс. рублей. Мужчина похитил чужой транспорт, чтобы съездить по своим делам в соседнюю деревню, сообщает пресс-служба УМВД по Смоленской области.

Как оказалось, владелец трактора оставил его своему знакомому на ответственное хранение вместе с ключами в кабине. Поэтому злоумышленнику не составило труда совершить угон. За неправомерное завладение автомобилем мужчине грозит срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU