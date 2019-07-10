2019-07-10T18:48:46+03:00
Общество

За полгода на переездах в Смоленской области произошло два ДТП

Железнодорожники призывают автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения
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ФОТО: пресс-служба МЖДФОТО: пресс-служба МЖД
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В Смоленской области за первое полугодие произошло два столкновения автомобильного транспорта с железнодорожным, одно из них – со смертельным исходом: погибло два человека, еще один – пострадал. Количество ДТП осталось на уровне прошлого года.

Все происшествия произошли по вине водителей автотранспорта, нарушивших правила дорожного движения при пересечении железной дороги.

Сложившаяся ситуация вызывает тревогу у железнодорожников, так как автомобилисты рискуют не только собственным здоровьем и жизнью, но и создают угрозу безопасности для локомотивных бригад и пассажиров поездов.

Для предотвращения ДТП на переездах железнодорожники проводят комплексную работу. Наряду с техническим обслуживанием и модернизацией инфраструктуры проводятся информационные кампании, направленные на привлечение внимания всех участников движения к вопросам безопасности. Так, смоленские железнодорожники вместе с сотрудниками ГИБДД в июне провели 27 рейдов на переездах, раздали водителям свыше 1600 памяток по правилам проезда через переезды. Специалисты МЖД посетили 5 автотранспортных предприятий, проинструктировали 193 водителей, напомнили им о необходимости соблюдать ПДД при пересечении железной дороги.

Московская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов. Именно выполнение этого условия позволит снизить количество ДТП.

ФОТО: пресс-служба МЖД

ФОТО: пресс-служба МЖД

ИСТОЧНИК KP.RU

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