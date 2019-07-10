2019-07-10T23:01:39+03:00
Звезды

Струнный оркестр сыграет в Смоленске хиты группы Queen

Погрузится в любимую музыку приглашает КДЦ "Губернский"
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: vk.com/bohemianorchestraФОТО: vk.com/bohemianorchestra
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Мелодичность скрипок, бархат альтов, дерзкий напор виолончелей и хиты легендарной группы Queen - все это в своем концерте объединит струнный оркестр под названием Bohemian Orchestra.

21 августа на сцене КДЦ "Губернский.

"После миллиардных сборов фильма о группе Queen, множественных номинаций на Оскар, побед на BAFTA и Золотом глобусе, миллионы людей открыли для себя мир потрясающей музыки Queen, присоединившись к целой армии квиноманов. Несомненно, Фредди Меркьюри, Брайан Мэй, Джон Дикон и Роджер Тейлор подарили человечеству целую музыкальную эпоху. Две сотни невероятных хитов на все времена – каждая песня Queen это абсолютный шедевр", - отмечают музыканты.

21 августа, 19.00

КДЦ "Губернский", ул. Жукова, 4

Билет: https://www.smolkassa.ru/events/1334/

12+

Видео: Наталья Кублякова /vk.com/bohemianorchestra

Хиты Queen в исполнении Bohemian Orchestr.соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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