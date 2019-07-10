Струнный оркестр сыграет в Смоленске хиты группы Queen
Мелодичность скрипок, бархат альтов, дерзкий напор виолончелей и хиты легендарной группы Queen - все это в своем концерте объединит струнный оркестр под названием Bohemian Orchestra.
21 августа на сцене КДЦ "Губернский.
"После миллиардных сборов фильма о группе Queen, множественных номинаций на Оскар, побед на BAFTA и Золотом глобусе, миллионы людей открыли для себя мир потрясающей музыки Queen, присоединившись к целой армии квиноманов. Несомненно, Фредди Меркьюри, Брайан Мэй, Джон Дикон и Роджер Тейлор подарили человечеству целую музыкальную эпоху. Две сотни невероятных хитов на все времена – каждая песня Queen это абсолютный шедевр", - отмечают музыканты.
21 августа, 19.00
КДЦ "Губернский", ул. Жукова, 4
Билет: https://www.smolkassa.ru/events/1334/
12+
Видео: Наталья Кублякова /vk.com/bohemianorchestra
Хиты Queen в исполнении Bohemian Orchestr.соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU