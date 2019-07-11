На проспекте Гагарина в Смоленске кладут новый асфальт

СЕГОДНЯ 13:34 2019-07-11T13:34:29+03:00

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В Смоленске на одной из магистральных улиц - проспекте Гагарина - приступили к укладке нового асфальта.

Пока на участке от площади Победы идет реконструкция трамвайных путей, асфальтирование начали от Дома специалистов до перекрестка с улицей Кирова. В целом обновить дорожное полотно планируется на всей улице.

Самая активная работа идет по ночам, чтобы днем не создавать заторы на оживленной улице.

ИСТОЧНИК KP.RU