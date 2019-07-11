2019-07-11T14:11:34+03:00
Общество

«Юбилейные» долгострои в Смоленске должны сдать к концу года

«Мы не имеем права не завершить эти стройки», - отметил губернатор
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: admin-smolensk.ruФОТО: admin-smolensk.ruФото: из материалов дела.
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Три «юбилейных» долгостроя Смоленска - лагерь «Орленок», прогимназию и эколого-биологический центр - должны сдать в эксплуатацию до конца года, заявил губернатор области Алексей Островский на совещании в обладминистрации.

- Мы не имеем права не завершить эти стройки в нынешнем году. До конца года «юбилейные» объекты должны быть введены в эксплуатацию и пригодны для дальнейшего использования. Прошу Вас в максимально сжатые сроки организовать работу по привлечению добросовестных, квалифицированных и, что немаловажно, экономически устойчивых подрядных организаций, которые будут достраивать три этих объекта», - поручил Алексей Островский вице губернатору Руслану Черных и главе города Андрею Борисову.

Напомним, ранее строительством «юбилейных» объектов занималась компания «Трансстрой», которую возглавлял Кирилл Огарков. Обманом, злоупотребляя доверием должностных лиц, он похитил бюджетные средства. В 2016 году по инициативе губернатора в отношении Огаркова возбудили уголовное дело и объявили его в международный розыск.

После многочисленных обращений губернатора к Правительству, удалось добиться выделения федеральных средств на завершение строительства. Деньги регион получит в июле 2019 года. Всего потребуется около 179 млн рублей: 24 млн выделят из областного бюджета, 1,8 млн рублей – из городского и 153 млн рублей – из федерального.

На объектах необходимо выполнить ряд строительно-монтажных работ, в частности, подвести инженерную инфраструктуру (наружные сети водопровода, бытовой канализации, газоснабжения высокого и среднего давления и т.д.), обустроить подъезды, автостоянки, тротуары, а также установить ограждения по периметру объектов. Одновременно с этим требуется монтаж технологического оборудования, мебели, инвентаря.

«Орленок» и эколого-биологический центр на данный момент готовы на 75% - на завершение работ потребуется 36,8 и 71,6 млн рублей, соответственно. Гимназия готова на 67% - нужно 70,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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