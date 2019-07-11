В Смоленске водители маршруток игнорируют пассажиров на остановках

СЕГОДНЯ 19:48 2019-07-11T19:48:02+03:00

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Жители микрорайона Королевка в соцсетях пожаловались на водителей маршруток, которые проезжают мимо пассажиров, ожидающих их на остановке.

Транспорт, согласно расписанию, должен ходить до 23.00, но уже после 20.00 уехать из микрорайона проблематично. Со слов горожан, некоторые водители закрывают номер маршрута и проезжают мимо. В частности, нарекания вызвали водители маршрута № 13.

В итоге людям приходится очень долго ждать на остановке, а потом вызывать такси.

ИСТОЧНИК KP.RU