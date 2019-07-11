Житель Смоленска готовил дома наркотики и продавал
Наркоторговца взяли с поличным
ФОТО: pixabay.com
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Смоленские наркополицейские с поличным задержали местного жителя изготавливавшего дома наркотики и продававшего их, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
43-летний мужчина готовил дезоморфин. Взяли его во время сбыта дозы - шприц с запрещенным веществом изъяли оперативники.
Уголовное дело возбуждено по статьям «Незаконное производство наркотических средств" и "Незаконный сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". Задержанному грозит срок до восьми лет. Известно, что ранее мужчина уже был судим.
ИСТОЧНИК KP.RU