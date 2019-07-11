У владельца ресторана в Смоленской области за долги арестовали холодильники

СЕГОДНЯ 21:32 2019-07-11T21:32:36+03:00

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В Смоленской области у владельца ресторана за долги аерстовали холодильники, сообщает региональное управление Службы судебных приставов.

Как оказалось, предприниматель задолжал по налогам более 180 тысяч рублей. Добровольно погашать задолженность мужчина не собирался. Часть денег списали со счетов неплательщика, но их не хватило. Тогда в присутствии представителя должника и понятых в ресторанном комплексе арестовали 4 холодильника. Пока они на ответственном хранении у предпринимателя, но если он не погасит долги, оборудование продадут. Вынесенные ограничения и запреты будут действовать в отношении неплательщика до момента оплаты всех долгов.

ИСТОЧНИК KP.RU