В Смоленской области водителю фуры грозит срок за ДТП с легковушкой

СЕГОДНЯ 06:00 2019-07-12T06:00:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Дорогобужском районе Смоленской области возбудили уголовное дело по ДТП годичной давности. Водителю фуры грозит срок за аварию с легковушкой, где люди получили тяжкие травмы, сообщает региональное УМВД.

Речь идет о ДТП, произошедшем 16 июля 2018 года на 135-м километре автодороги Рославль-Сафоново. Водитель фуры 1983 года рождения не учел погодные и дорожные условия, не выбрал безопасную скорость, в результате чего полуприцеп автомобиля занесло на "встерчку" и в него врезалась легковушка. В результате аварии пассажиры автомобиля «Рено Меган» – женщины 1963 и 1968 годов попали в больницу. Медики квалифицированы причиненные им травмы как тяжкий вред здоровью.

За нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, водителю фуры грозит срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU