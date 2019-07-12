Смолянка зарегистрировала в однокомнатке 15 иностранцев
Жительница Смоленска фиктивно зарегистрировала в своей однокомнатной квартире 15 иностранных граждан. Прокуратура Ленинского района провела проверку и направила в полицию материалы для решения вопроса об уголовном преследовании смолянки, сообщает старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Александр Боровиков.
"На момент проведения проверки соседи пояснили, что никаких иностранных граждан в жилом помещении не наблюдали и таковые в подъезде не проживают"
Между тем, как отмечают в прокуратуре, фиктивная постановка на учет иностранцев нарушает интересы неопределенного круга лиц и государства, создает условия для противоправных действий различных лиц, затрудняет контроль за соблюдением требований миграционного законодательства.
ИСТОЧНИК KP.RU