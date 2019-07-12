Белорус в Смоленской области попался на взятке

СЕГОДНЯ 14:13 2019-07-12T14:13:45+03:00

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В Велиже за дачу взятки полицейскому задержан 32-летний гражданин Республики Беларусь, сообщает пресс-служба УМВД по Смоленской области.

Задержанный - водитель большегруза. Мужчина пытался дать полицейскому 20 тыс. рублей, чтобы его не привлекли к ответственности за нарушение.

"При проверке документов полицейскими установлено, что водитель перевозит груз, не имея товарно-транспортных документов. Более того, у него отсутствует водительское удостоверение" - прокомментировали в ведомстве.

Чтобы избежать наказания водитель предложил врио заместителя начальника межмуниципального отделения МВД России «Велижское» деньги. Когда ему разъяснили последствия такого предложения, мужчина все равно положил в стол сотрудника полиции 20 тыс. рублей. Подозреваемого задержали на месте. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU