В смоленских парках появились дог-боксы

СЕГОДНЯ 16:54 2019-07-12T16:55:09+03:00

Владельцы животных смогут убирать за ними после выгула

Изменить размер текста: A A

В парках и скверах Смоленска начали устанавливать дог-боксы, чтобы владельцы собак могли убрать экскременты за своими питомцами.

На данный момент установлено 5 спецконтейнеров из планируемых 20. Воспользоваться ими можно в Сквере Памяти Героев, парке Блонье и в районе пешеходной зоны у Башни Громовой.

В ближайшее время специалисты "Зеленстроя" установят дог-боксы и в других общественных территориях, среди которых Реадовский парк и парк 1100-летия.

ФОТО: smoladmin.ru

ИСТОЧНИК KP.RU