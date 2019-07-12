2019-07-12T16:55:09+03:00
Общество

В смоленских парках появились дог-боксы

Владельцы животных смогут убирать за ними после выгула
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: smoladmin.ruФОТО: smoladmin.ru
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В парках и скверах Смоленска начали устанавливать дог-боксы, чтобы владельцы собак могли убрать экскременты за своими питомцами.

На данный момент установлено 5 спецконтейнеров из планируемых 20. Воспользоваться ими можно в Сквере Памяти Героев, парке Блонье и в районе пешеходной зоны у Башни Громовой.

В ближайшее время специалисты "Зеленстроя" установят дог-боксы и в других общественных территориях, среди которых Реадовский парк и парк 1100-летия.

ФОТО: smoladmin.ru

ФОТО: smoladmin.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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