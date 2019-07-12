За задержание убийцы жителю Вязьмы вручили ценный подарок

СЕГОДНЯ 19:43 2019-07-12T19:44:34+03:00

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В Вязьме полицейские наградили ценным подарком и благодарственным письмом автомобилиста, задержавшего на месте преступления убийцу.

17 июня мужчина, проезжая перекресток Ленина — Воинов-интернационалистов, увидел, как на пешеходном переходе один человек ударил другого ножом в шею, и оперативно среагировал, задержав нападавшего.

ФОТО: 67.мвд.рф

ИСТОЧНИК KP.RU