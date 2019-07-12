За задержание убийцы жителю Вязьмы вручили ценный подарок
Мужчина обезвредил человека, устроившего резню на пешеходном переходе
ФОТО: 67.мвд.рф
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В Вязьме полицейские наградили ценным подарком и благодарственным письмом автомобилиста, задержавшего на месте преступления убийцу.
17 июня мужчина, проезжая перекресток Ленина — Воинов-интернационалистов, увидел, как на пешеходном переходе один человек ударил другого ножом в шею, и оперативно среагировал, задержав нападавшего.
ФОТО: 67.мвд.рф
ИСТОЧНИК KP.RU