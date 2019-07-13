Смолянин хотел отомстить соседу, а наказал в итоге себя

СЕГОДНЯ 07:39 2019-07-13T07:39:28+03:00

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55-летний житель деревни Ракитная Смоленского района, пытаясь отомстить соседу, с которым у него вышел конфликт, наказал в итоге себя. На мужчину завели уголовное дело за ложный донос, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Как оказалось, после ссоры с соседом мужчина позвонил в полицию и заявил, что его "обидчик" избил его и испортил ему имущество. Когда обоих участников конфликта доставили в дежурную часть выяснилось, что сосед весь конфликт снимал на свой телефон и по записи видно, что никаких противоправных действий он не совершал.

На заявителя завели уголовное дело по статье части 1 статьи 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». В это грозит сроком до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU