2019-07-13T08:05:57+03:00
Спорт

В Смоленском Поозерье пройдет турслет учащихся Союзного государства

Участниками сборов станут 370 школьников
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: admin-smolensk.ruФОТО: admin-smolensk.ru
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В Смоленской области 16 стартует XIV Туристский слет учащихся Союзного государства. Более 570 человек из 36 регионов России и Республики Беларусь, из них 370 — это школьники принимает национальный парк "Смоленское Поозерье" на берегу озера Баклановское.

В программе шестидневного турслета:

- конкурсы визиток и фотомастерства, экологический конкурс, выпуск туристских газет

- состязания по ориентированию на местности и скалолазанию,

- творческие мастер-классы

- показательные выступления МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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