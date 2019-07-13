В Смоленском Поозерье пройдет турслет учащихся Союзного государства
Участниками сборов станут 370 школьников
ФОТО: admin-smolensk.ru
Изменить размер текста:
В Смоленской области 16 стартует XIV Туристский слет учащихся Союзного государства. Более 570 человек из 36 регионов России и Республики Беларусь, из них 370 — это школьники принимает национальный парк "Смоленское Поозерье" на берегу озера Баклановское.
В программе шестидневного турслета:
- конкурсы визиток и фотомастерства, экологический конкурс, выпуск туристских газет
- состязания по ориентированию на местности и скалолазанию,
- творческие мастер-классы
- показательные выступления МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU