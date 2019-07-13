В Смоленском Поозерье пройдет турслет учащихся Союзного государства

СЕГОДНЯ 08:05 2019-07-13T08:05:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленской области 16 стартует XIV Туристский слет учащихся Союзного государства. Более 570 человек из 36 регионов России и Республики Беларусь, из них 370 — это школьники принимает национальный парк "Смоленское Поозерье" на берегу озера Баклановское.

В программе шестидневного турслета:

- конкурсы визиток и фотомастерства, экологический конкурс, выпуск туристских газет

- состязания по ориентированию на местности и скалолазанию,

- творческие мастер-классы

- показательные выступления МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU