Новое Колесо обозрения в Смоленске будет в два раза выше прежнего

СЕГОДНЯ 09:14 2019-07-14T09:14:45+03:00

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Лето-2019 в Смоленске ознаменуется открытием нового 50-метрового Колеса обозрения, которое будет в два раза выше старого аттракциона. Когда смоляне и гости города смогут его опробовать, администрация парка пока держит в секрете, сохраняя интригу.

Планируется, что работать аттракцион будет и зимой, и летом: все 18 шестиместных кабинок оснастят кондиционерами и системой обогрева.

Новое Колесо обозрения в Смоленске высотой в 50 метров войдет в число самых высоких подобных аттракционов в России. В настоящее время таковых, по данным википедии,17. Их высота от 45 метров (в калининградском парке "Юность") до 83 метров (в Лазаревском парке в Сочи).

Колесо обозрения высотой в 50 метров есть во Владимире, Перми и Екатеринбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU