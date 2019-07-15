2019-07-15T07:13:11+03:00
Происшествия

В Смоленске трое подростков избили прохожего

Мужчине пришлось зашивать голову
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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В Смоленске на улице Ломоносова трое подростков напали на прохожего и сильно избили его. Сейчас мужчина находится в больнице, сообщила в соцсетях жена пострадавшего и просит откликнуться очевидцев произошедшего.

Нападение произошло в районе домов №15а и №15б. Мужчина шел после защиты диплома, когда его окрикнули подростки со словами "Эй, борода!".

"Спросил «что», но сам пошёл дальше не останавливаясь. Когда обернулся, на него уже летели трое. Удар первого заблокировал, от второго то ли увернулся то ли что. Тем временем третий резанул чём-то по голове<…>честно, я думала,что вижу его череп, но слава богу нет», — написала жена пострадавшего.

Лоб мужчине пришлось зашивать и, медики не рискнули отпустить его домой, госпитализировали в Красный крест.

Смолянка просит откликнуться свидетелей нападения или тех, у кого есть запись с регистратора.Заявление в полицию уже написано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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