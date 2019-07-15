2019-07-15T08:59:34+03:00
Происшествия

Житель Смоленска "подарил" интернет-мошеннику 43 тыс. рублей

Мужчин согласился оформить онлайн-заявку на кредит
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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44-летний житель Смоленска стал жертвой интернет-мошенника и практически "подарил" ему 43 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Потерпевшему позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и предложил оформить онлайн-заявку на кредит в 200 тысяч рублей. Мужчина согласился, выполнил ряд обязательных условий для оформления кредита и перевел «сотруднику банка» деньги. После этого мошенник перестал выходить на связь.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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