Житель Смоленска "подарил" интернет-мошеннику 43 тыс. рублей
Мужчин согласился оформить онлайн-заявку на кредит
ФОТО: pixabay.com
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44-летний житель Смоленска стал жертвой интернет-мошенника и практически "подарил" ему 43 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Потерпевшему позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и предложил оформить онлайн-заявку на кредит в 200 тысяч рублей. Мужчина согласился, выполнил ряд обязательных условий для оформления кредита и перевел «сотруднику банка» деньги. После этого мошенник перестал выходить на связь.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU