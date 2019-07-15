Прямую линию с губернатором Смоленской области перенесли

СЕГОДНЯ 09:52 2019-07-15T09:52:45+03:00

Глава региона участвует в Форуме регионов России и Беларуси в Санкт-Петербурге

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Прямая линия с губернатором Смоленской области Алексеем Островским состоится 24 июля в 14.00, а не 16-го, как планировалось ранее.

Как сообщается в группе "Островский в эфире" во "ВКонтакте", перенос прямой линии связан с участием Алексея Островского в работе VI Форума регионов России и Беларуси, который будет проходить 15-18 июля в Санкт-Петербурге.

Оставить свой вопрос главе региона можно уже сейчас в группе "Островский в эфире"

ИСТОЧНИК KP.RU