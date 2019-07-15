2019-07-15T09:52:45+03:00
Общество

Прямую линию с губернатором Смоленской области перенесли

Глава региона участвует в Форуме регионов России и Беларуси в Санкт-Петербурге
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
Поделиться:
ФОТО: vk.comФОТО: vk.com
Изменить размер текста:

Прямая линия с губернатором Смоленской области Алексеем Островским состоится 24 июля в 14.00, а не 16-го, как планировалось ранее.

Как сообщается в группе "Островский в эфире" во "ВКонтакте", перенос прямой линии связан с участием Алексея Островского в работе VI Форума регионов России и Беларуси, который будет проходить 15-18 июля в Санкт-Петербурге.

Оставить свой вопрос главе региона можно уже сейчас в группе "Островский в эфире"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
53-летний житель Смоленска отомстил сожительнице и сжег ее дом
Смолян ждет серия бесплатных экскурсий
В Смоленске будут судить бандита, скрывавшегося 10 лет
Житель Смоленска "подарил" интернет-мошеннику 43 тыс. рублей
В Смоленске трое подростков избили прохожего
Новое Колесо обозрения в Смоленске будет в два раза выше прежнего
Полуголые девушки искупались в бассейне рославльского парка
Смолян приглашают на фестиваль «Слобода партизанская»
В Смоленском Поозерье пройдет турслет учащихся Союзного государства
Смолянин хотел отомстить соседу, а наказал в итоге себя
За задержание убийцы жителю Вязьмы вручили ценный подарок
В смоленских парках появились дог-боксы
Житель Ярцева до смерти избил собутыльника и выкинул тело в подъезд
Белорус в Смоленской области попался на взятке
В Смоленске ограничат движение транспорта на трех улицах
Смолянка зарегистрировала в однокомнатке 15 иностранцев
На главной пешеходной улице в Смоленске демонтировали 11 ларьков
В Смоленской области водителю фуры грозит срок за ДТП с легковушкой
У владельца ресторана в Смоленской области за долги арестовали холодильники
Житель Смоленска готовил дома наркотики и продавал
В Смоленске водители маршруток игнорируют пассажиров на остановках
Смоленское Поозерье приглашат на II Аистиный фестиваль
Колесо обозрения в Смоленске будет с обогревом и кондиционерами
«Юбилейные» долгострои в Смоленске должны сдать к концу года
На проспекте Гагарина в Смоленске кладут новый асфальт
Дело экс-начальника управления по вопросам миграции в Смоленске направили в суд
Останки найденного в Смоленске генерала Гюдена могут перезахоронить рядом с Наполеоном
Струнный оркестр сыграет в Смоленске хиты группы Queen