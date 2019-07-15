В Смоленске будут судить бандита, скрывавшегося 10 лет

СЕГОДНЯ 11:56 2019-07-15T11:59:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленске в суд передали дело участника ОПГ, скрывавшегося от правосудия 10 лет, сообщает СУ СК РФ по Смоленской области.

Местный житель обвиняется в вымогательстве, хранении оружия и участии в преступном сообществе, которое занималось не только “прессованием” предпринимателей, но и распространением наркотиков. Кроме этого, в августе 2009 года члены банды совершили заказное убийство жителя Гагарина.

Организатором банды был житель Смоленской области, осужденный за совершение тяжких и особо тяжких преступлений на 14 лет. Ему и еще 17 участникам преступного сообщества ранее уже вынесли приговор. Одному из бандитов удавалось скрываться 10 лет, пока в декабре 2018 года он не попал в Московском метро в поле зрения камер системы распознавания лиц. Теперь суд ждет и его.

ИСТОЧНИК KP.RU