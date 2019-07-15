2019-07-15T11:59:09+03:00
Общество

В Смоленске будут судить бандита, скрывавшегося 10 лет

Обвиняемый - участник преступной группы, занимавшейся вымогательством, сбытом наркотиков и заказными убийствами
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
Поделиться:
ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Смоленске в суд передали дело участника ОПГ, скрывавшегося от правосудия 10 лет, сообщает СУ СК РФ по Смоленской области.

Местный житель обвиняется в вымогательстве, хранении оружия и участии в преступном сообществе, которое занималось не только “прессованием” предпринимателей, но и распространением наркотиков. Кроме этого, в августе 2009 года члены банды совершили заказное убийство жителя Гагарина.

Организатором банды был житель Смоленской области, осужденный за совершение тяжких и особо тяжких преступлений на 14 лет. Ему и еще 17 участникам преступного сообщества ранее уже вынесли приговор. Одному из бандитов удавалось скрываться 10 лет, пока в декабре 2018 года он не попал в Московском метро в поле зрения камер системы распознавания лиц. Теперь суд ждет и его.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
53-летний житель Смоленска отомстил сожительнице и сжег ее дом
Смолян ждет серия бесплатных экскурсий
Прямую линию с губернатором Смоленской области перенесли
Житель Смоленска "подарил" интернет-мошеннику 43 тыс. рублей
В Смоленске трое подростков избили прохожего
Новое Колесо обозрения в Смоленске будет в два раза выше прежнего
Полуголые девушки искупались в бассейне рославльского парка
Смолян приглашают на фестиваль «Слобода партизанская»
В Смоленском Поозерье пройдет турслет учащихся Союзного государства
Смолянин хотел отомстить соседу, а наказал в итоге себя
За задержание убийцы жителю Вязьмы вручили ценный подарок
В смоленских парках появились дог-боксы
Житель Ярцева до смерти избил собутыльника и выкинул тело в подъезд
Белорус в Смоленской области попался на взятке
В Смоленске ограничат движение транспорта на трех улицах
Смолянка зарегистрировала в однокомнатке 15 иностранцев
На главной пешеходной улице в Смоленске демонтировали 11 ларьков
В Смоленской области водителю фуры грозит срок за ДТП с легковушкой
У владельца ресторана в Смоленской области за долги арестовали холодильники
Житель Смоленска готовил дома наркотики и продавал
В Смоленске водители маршруток игнорируют пассажиров на остановках
Смоленское Поозерье приглашат на II Аистиный фестиваль
Колесо обозрения в Смоленске будет с обогревом и кондиционерами
«Юбилейные» долгострои в Смоленске должны сдать к концу года
На проспекте Гагарина в Смоленске кладут новый асфальт
Дело экс-начальника управления по вопросам миграции в Смоленске направили в суд
Останки найденного в Смоленске генерала Гюдена могут перезахоронить рядом с Наполеоном
Струнный оркестр сыграет в Смоленске хиты группы Queen