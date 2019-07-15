2019-07-15T15:50:52+03:00
Происшествия

53-летний житель Смоленска отомстил сожительнице и сжег ее дом

Инцидент произошел в Рославльском районе
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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53-летний житель Смоленска пойдет под суд за поджог дома в одной из деревень Рославльского района. Мужчина лишил жилья свою бывшую сожительницу, сообщает пресс-служба УМВД по Смоленской области.

46-летняя хозяйка дома не пострадала, а вот постройка уничтожена огнем полностью.

Как пояснила полицейским потерпевшая, накануне пожара у нее произошел конфликт с бывшим сожителем.

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу, за умышленное уничтожение чужого имущества ему грозит срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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