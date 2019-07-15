53-летний житель Смоленска отомстил сожительнице и сжег ее дом
Инцидент произошел в Рославльском районе
ФОТО: pixabay.com
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53-летний житель Смоленска пойдет под суд за поджог дома в одной из деревень Рославльского района. Мужчина лишил жилья свою бывшую сожительницу, сообщает пресс-служба УМВД по Смоленской области.
46-летняя хозяйка дома не пострадала, а вот постройка уничтожена огнем полностью.
Как пояснила полицейским потерпевшая, накануне пожара у нее произошел конфликт с бывшим сожителем.
В настоящее время подозреваемый заключен под стражу, за умышленное уничтожение чужого имущества ему грозит срок до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU