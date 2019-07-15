2019-07-15T16:57:34+03:00
Происшествия

Смолянка через мобильное приложение оформила кредит на другого человека

Мошенницу задержали в Вяземском районе
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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24-летняя жительница Вяземского района рискует на два года лишиться свободы: женщина оформила кредит на знакомую без ее согласия, сообщает региональное УМВД.

Сделать это аферистке удалось через мобильное приложение на телефоне своей 53-летней знакомой. В один из дней, придя в гости, подозреваемая взяла телефон хозяйки и оформила заявку на потребительский кредит на 250 000 рублей. Спустя несколько дней она вновь посетила потерпевшую, чтобы перевести деньги на собственную карту.

О том, что на нее оформлен кредит потерпевшая узнала, когда позвонили из банка и сообщили о просроченном платеже.

Подозреваемую в мошенничестве задержали, деньги она уже успела потратить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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