Смолянка через мобильное приложение оформила кредит на другого человека
24-летняя жительница Вяземского района рискует на два года лишиться свободы: женщина оформила кредит на знакомую без ее согласия, сообщает региональное УМВД.
Сделать это аферистке удалось через мобильное приложение на телефоне своей 53-летней знакомой. В один из дней, придя в гости, подозреваемая взяла телефон хозяйки и оформила заявку на потребительский кредит на 250 000 рублей. Спустя несколько дней она вновь посетила потерпевшую, чтобы перевести деньги на собственную карту.
О том, что на нее оформлен кредит потерпевшая узнала, когда позвонили из банка и сообщили о просроченном платеже.
Подозреваемую в мошенничестве задержали, деньги она уже успела потратить.
ИСТОЧНИК KP.RU