В Смоленске на улице Кашена порезали двух человек
Подозреваемый задержан
ФОТО: pixabay.com
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В Смоленске задержали мужчину, порезавшего двух человек. Инцидент произошел на улице Кашена, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Смоленской области
Патрульный экипаж заметил потасовку и направился к месту происшествия, в этот момент подозреваемый скрылся. Росгвардейцы оказали пострадавшим первую помощь, вызвали скорую и сообщили о подозреваемом другим экипажам групп задержания.
Через некоторое время подозреваемый был задержан и передан следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU