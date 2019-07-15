В Смоленске на улице Кашена порезали двух человек

15 Июль 17:55 2019-07-15T17:57:13+03:00

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В Смоленске задержали мужчину, порезавшего двух человек. Инцидент произошел на улице Кашена, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Смоленской области

Патрульный экипаж заметил потасовку и направился к месту происшествия, в этот момент подозреваемый скрылся. Росгвардейцы оказали пострадавшим первую помощь, вызвали скорую и сообщили о подозреваемом другим экипажам групп задержания.

Через некоторое время подозреваемый был задержан и передан следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU