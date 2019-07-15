В пригороде Вязьмы поднимут останки солдат, погибших при отступлении Наполеона
В августе 2019 года в пригороде Вязьмы в Смоленской области археологи планируют поднять останки французских солдат, погибших при отступлении Наполеона в ноябре 1812 года. Эти раскопки станут четвертым проектом в рамках российско-французской археологической экспедиции на Смоленщине, стартовавшей в мае 2019 года, сообщает ТАСС, со ссылкой на вице-президента фонда развития русско-французских исторических инициатив Марию Катасонову.
Напомним, в Смоленске археологи уже исследовали Шеинов бастион, места сражений при Валутиной горе, провели раскопки в Королевском бастионе, где предположительно обнаружили останки друга Наполеона - генерала Гюдена.
ИСТОЧНИК KP.RU