В пригороде Вязьмы поднимут останки солдат, погибших при отступлении Наполеона

15 Июль 21:12 2019-07-15T21:12:03+03:00

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В августе 2019 года в пригороде Вязьмы в Смоленской области археологи планируют поднять останки французских солдат, погибших при отступлении Наполеона в ноябре 1812 года. Эти раскопки станут четвертым проектом в рамках российско-французской археологической экспедиции на Смоленщине, стартовавшей в мае 2019 года, сообщает ТАСС, со ссылкой на вице-президента фонда развития русско-французских исторических инициатив Марию Катасонову.

Напомним, в Смоленске археологи уже исследовали Шеинов бастион, места сражений при Валутиной горе, провели раскопки в Королевском бастионе, где предположительно обнаружили останки друга Наполеона - генерала Гюдена.

ИСТОЧНИК KP.RU