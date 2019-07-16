2019-07-16T07:35:31+03:00
Происшествия

Бывший сожитель похитил у смолянки рюкзак с деньгами

Подозреваемого удалось задержать
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО:pixabay.comФОТО:pixabay.com
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У смолянки прямо из квартиры похитили рюкзак с деньгами и документами, но подозреваемого удалось задержать, сообщает региональное УМВД.

Следов взлома в квартире не было, и полицейские выяснили, что к краже причастен бывший сожитель потерпевшей - 32-летний житель Дорогобужа, ранее судимый за аналогичное деяние. В рюкзаке кроме денег, были документы, ключи и мобильник.Часть похищенного стражи порядка изъяли.

" Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет", - отметили в пресс-служба УМВД по Смоленской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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