Бывший сожитель похитил у смолянки рюкзак с деньгами
У смолянки прямо из квартиры похитили рюкзак с деньгами и документами, но подозреваемого удалось задержать, сообщает региональное УМВД.
Следов взлома в квартире не было, и полицейские выяснили, что к краже причастен бывший сожитель потерпевшей - 32-летний житель Дорогобужа, ранее судимый за аналогичное деяние. В рюкзаке кроме денег, были документы, ключи и мобильник.Часть похищенного стражи порядка изъяли.
" Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет", - отметили в пресс-служба УМВД по Смоленской области
ИСТОЧНИК KP.RU