В Вязьме неадекватный пешеход ложился под проезжающие машины
В Вязьме неадекватный пешеход пугал автомобилистов, укладываясь на проезжую часть перед приближающимися авто. Запись с видеорегистратора, запечатлевшего один из подобных моментов выложили в Сеть.
Инцидент произошел недалеко от одной из остановок общественного транспорта: молодой человек вышел на проезжую часть и улегся на асфальт, заложив руки под голову.
По словам местных жителей, этот человек уже был в Андрейково , где выбегал на дорогу тормозил машины
«На Панино в 6 утра шёл по мосту в город, прямо посреди полосы движения, я ещё подумала, что, слава богу, машин нет, утро и рано, но я бы не подумала, что у мальчика с головой так плохо», - отмечают пользователи соцсетей.
Неадекватный пешеход в Вязьме ложился под приближающиеся машины.соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU