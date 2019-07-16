В Вязьме неадекватный пешеход ложился под проезжающие машины

СЕГОДНЯ 08:42 2019-07-16T08:46:19+03:00

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В Вязьме неадекватный пешеход пугал автомобилистов, укладываясь на проезжую часть перед приближающимися авто. Запись с видеорегистратора, запечатлевшего один из подобных моментов выложили в Сеть.

Инцидент произошел недалеко от одной из остановок общественного транспорта: молодой человек вышел на проезжую часть и улегся на асфальт, заложив руки под голову.

По словам местных жителей, этот человек уже был в Андрейково , где выбегал на дорогу тормозил машины

«На Панино в 6 утра шёл по мосту в город, прямо посреди полосы движения, я ещё подумала, что, слава богу, машин нет, утро и рано, но я бы не подумала, что у мальчика с головой так плохо», - отмечают пользователи соцсетей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/720406" frameborder="0"></iframe> Неадекватный пешеход в Вязьме ложился под приближающиеся машины.соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU