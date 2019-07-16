2019-07-16T08:46:19+03:00
Общество

В Вязьме неадекватный пешеход ложился под проезжающие машины

Видео с регистратора выложили в сеть
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: скриншот с видео vk.com/s.inozemtseffФОТО: скриншот с видео vk.com/s.inozemtseff
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В Вязьме неадекватный пешеход пугал автомобилистов, укладываясь на проезжую часть перед приближающимися авто. Запись с видеорегистратора, запечатлевшего один из подобных моментов выложили в Сеть.

Инцидент произошел недалеко от одной из остановок общественного транспорта: молодой человек вышел на проезжую часть и улегся на асфальт, заложив руки под голову.

По словам местных жителей, этот человек уже был в Андрейково , где выбегал на дорогу тормозил машины

«На Панино в 6 утра шёл по мосту в город, прямо посреди полосы движения, я ещё подумала, что, слава богу, машин нет, утро и рано, но я бы не подумала, что у мальчика с головой так плохо», - отмечают пользователи соцсетей.

Неадекватный пешеход в Вязьме ложился под приближающиеся машины.соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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