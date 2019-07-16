Заведующая детским садом в Смоленской области попалась на мошенничестве

16 Июль 17:37 2019-07-16T17:38:00+03:00

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Сычевский районный суд вынесен приговор по делу заведующей детским садом, обвиняемой в мошенничестве. Женщину наказали штрафом в 100 тысяч рублей, сообщает прокуратура Смоленской области.

“Обвиняемая, узнав о поступлении денежных средств для оплаты труда на счет учреждения, фиктивно создала комиссию для решения вопросов по установлению выплат. После этого она перевела деньги своему сотруднику и приказала половину суммы перевести на счет своей дочери”, - отметил старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Александр Боровиков.

Сумма ущерба, причиненного департаменту Смоленской области по образованию и науке, составила более 17 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU