Двое смолян торговали "Крокодилом"

16 Июль 21:35 2019-07-16T21:35:49+03:00

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В Смоленске наркополицейские при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром» областного УМВД с поличным задержали торговцев "крокодилом" - наркотическим средством "дезоморфин".

Подозреваемые - ранее судимые за имущественные преступления местные жители 1976 и 1986 годов рождения -изготавливали наркотик по месту жительства одного из них. Полицейские сначала задокументировали факты сбыта наркотика, а потом задержали их в квартире в момент приготовления очередной партии "крокодила".

Теперь подельникам грозит срок от 8 до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU