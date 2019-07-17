Смолянам показали, как живут волчата в приюте "Верность"

СЕГОДНЯ 08:06 2019-07-17T08:49:23+03:00

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Основатель смоленского приюта для животных "Верность" Дмитрий Самойлов в очередном выпуске "ВерностьТВ" рассказал, как живут его новые питомцы - волчата, оставшиеся одни после пожара в лесу Тверской области.

Малыши потихоньку идут на поправку, ведут себя бодро и потихоньку поддаются дрессировке. Сейчас волчата уже умеют приносить на место, брошенную им игрушку. Пока с неохотой, но учатся отдавать ее Дмитрию. Кроме этого, учатся ходить в туалет в определенное место и реагировать, когда Дмитрий подзывает их к себе по-волчьи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/720613" frameborder="0"></iframe> Дрессировка волчат в смоленском приюте для животных "Верность".

ИСТОЧНИК KP.RU