2019-07-17T08:49:23+03:00
Общество

Смолянам показали, как живут волчата в приюте "Верность"

Малышей уже начинают дрессировать [ВИДЕО]
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: скриншот с видео "Верность ТВ"ФОТО: скриншот с видео "Верность ТВ"
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Основатель смоленского приюта для животных "Верность" Дмитрий Самойлов в очередном выпуске "ВерностьТВ" рассказал, как живут его новые питомцы - волчата, оставшиеся одни после пожара в лесу Тверской области.

Малыши потихоньку идут на поправку, ведут себя бодро и потихоньку поддаются дрессировке. Сейчас волчата уже умеют приносить на место, брошенную им игрушку. Пока с неохотой, но учатся отдавать ее Дмитрию. Кроме этого, учатся ходить в туалет в определенное место и реагировать, когда Дмитрий подзывает их к себе по-волчьи.

Дрессировка волчат в смоленском приюте для животных "Верность".

ИСТОЧНИК KP.RU

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