Мошенники разводят смолян на прочистке труб
В Смоленске мошенники придумали новый способ обмануть людей и заработать на этом. Теперь аферисты предлагают горожанам прочистить трубы без снятия труб, сообщают смоляне в группе "Черный список. Смоленск" во "ВКонтакте".
Так, в жилых домах возле ЦУМа в подъездах появились листовки, в которых говорится,что до определенного числа в доме будет проводиться очистка слива раковин, ванн и унитазов без снятия самих труб и что нужно обязательно записаться по указанному телефону для проведения данной профилактики.
К слову, эту работу жильцы домов могут выполнить и сами, просто залив в трубы специальные средства, а мошенники наверняка возьму за "работу" немаленькую
ИСТОЧНИК KP.RU