Мошенники разводят смолян на прочистке труб

СЕГОДНЯ 09:18 2019-07-17T09:31:51+03:00

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В Смоленске мошенники придумали новый способ обмануть людей и заработать на этом. Теперь аферисты предлагают горожанам прочистить трубы без снятия труб, сообщают смоляне в группе "Черный список. Смоленск" во "ВКонтакте".

Так, в жилых домах возле ЦУМа в подъездах появились листовки, в которых говорится,что до определенного числа в доме будет проводиться очистка слива раковин, ванн и унитазов без снятия самих труб и что нужно обязательно записаться по указанному телефону для проведения данной профилактики.

К слову, эту работу жильцы домов могут выполнить и сами, просто залив в трубы специальные средства, а мошенники наверняка возьму за "работу" немаленькую

ИСТОЧНИК KP.RU