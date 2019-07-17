В Вязьме после пожара в бесхозной постройке нашли труп

СЕГОДНЯ 10:13 2019-07-17T10:13:31+03:00

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В ночь на 17 июля в Вязьме на Объездной сгорела бесхозная постройка. При ликвидации возгорания пожарные обнаружили тело мужчины, сообщает ГУ МЧС по Смоленской области.

- Оперативно-следственной группой установлено, что погиб мужчина, личность которого устанавливается. Причины пожара и нанесенный ущерб также еще предстоит установить специалистам, - отметили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU