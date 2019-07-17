В Смоленске впервые начали устанавливать детям инсулиновые помпы

СЕГОДНЯ 15:44 2019-07-17T15:45:36+03:00

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Жизнь детей с сахарным диабетом в Смоленской области станет комфортнее и без пугающих инъекций – в областной больнице начали впервые в нашем регионе устанавливать детям инсулиновые помпы, сообщает ГТРК Смоленск. Раннее малышей для этого приходилось направлять в федеральные клиники.

Помпы предназначены для непрерывного введения небольших доз инсулина в подкожную клетчатку, они регулирует уровень глюкозы и подсчитывает количество поступающих в организм ребенка углеводов. Одна помпа стоит 220 тысяч рублей, но детям их устанавливают бесплатно. Инфузионный набор меняется каждые три дня, а средний срок службы самой помпы 10-15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU