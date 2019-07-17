2019-07-17T15:56:44+03:00
Происшествия

Житель Камчатки попался в Смоленске с наркотиками

Мужчина приехал в гости к родственникам и решил расслабиться
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: УМВД по Смоленской областиФОТО: УМВД по Смоленской области
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35-летний житель Камчатки задержан в Смоленске с гашишем, сообщает пресс-служба УМВД по Смоленской области.

Мужчина был в такси, когда его остановили автоинспекторы для проверки документов у водителя. Полицейские обратили внимание на пассажира с признаками опьянения, однако запаха алкоголя стражи порядка не почувствовали, а проходить медицинское освидетельствование мужчина не захотел. Когда было принято решение о досмотре, в его одежде изъяли гашиш.

Со слов задержанного, в Смоленск он приехал в гости к родственникам, а запрещенное вещество приобрел через "закладку" для личного употребления. Ранее мужчина в поле зрения правоохранительных органов не попадал и к уголовной ответственности не привлекался. Теперь ему грозит срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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