В Смоленске трамваи не будут ходить по проспекту Гагарина до 1 сентября
Ремонт трамвайных путей продолжается
ФОТО: smoladmin.ru
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В Смоленске продолжается ремонт трамвайных путей, в связи с чем движение составов по проспекту Гагарина будет закрыто до 1 сентября.
Это значит, что трамваи № 3 и №4 все также не будут ходить совсем, а №№ 1, 2 и 2к ходят по временному маршруту:
Кстати, из-за ремонта путей на площади Победы в Смоленске изменилась схема движения маршруток
ИСТОЧНИК KP.RU