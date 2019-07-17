В Смоленске трамваи не будут ходить по проспекту Гагарина до 1 сентября

СЕГОДНЯ 21:46 2019-07-17T21:46:55+03:00

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В Смоленске продолжается ремонт трамвайных путей, в связи с чем движение составов по проспекту Гагарина будет закрыто до 1 сентября.

Это значит, что трамваи № 3 и №4 все также не будут ходить совсем, а №№ 1, 2 и 2к ходят по временному маршруту:

Кстати, из-за ремонта путей на площади Победы в Смоленске изменилась схема движения маршруток

ИСТОЧНИК KP.RU