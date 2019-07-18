У смолянки за долги забрали одежду

СЕГОДНЯ 08:50 2019-07-18T08:54:44+03:00

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В Смоленске приставы арестовали у предпринимательницы одежду, которой она торговала. Женщина задолжала за аренду помещения в торговом центре более миллиона рублей.

Добровольно погашать задолженность смолянка не торопилась, скрывала свои официальные доходы, избегала общения с судебным приставом. В итоге пристав наложил арест на товар должницы, который потянул всего на 120 тысяч рублей. Пока одежда оставлена на ответственное хранение должницы. Однако, если женщина не погасит долг перед арендодателем в полном объёме, судебным приставом будет вынесено постановление о передаче на публичные торги данное арестованное имущество.

ИСТОЧНИК KP.RU