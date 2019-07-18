2019-07-18T14:11:41+03:00
Общество

Смоленский кавээнщик Максим Киселев дал интервью в программе на youtube

Рассказ был о карьере и семье и не только
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: скриншот с youtube.comФОТО: скриншот с youtube.com
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Капитан смоленской команды КВН «Триод и Диод» Максим Киселев дал интервью Дмитрию Шпенькову в авторской программе Shpenkov! на youtube.

Юморист рассказал о своем пути в КВН, о работе на «Первом канале» и в шоу «Однажды в России» на ТНТ.

Поделился кавээнщик и тем, что мечтает быть счастливым отцом.

Напомним, команда «Триод и Диод» стали чемпионами Высшей Лиги КВН в 2012 году. В 2017 году Максим Киселев и его возлюбленная Мария сыграли свадьбу в Смоленске.

Интервью Максима Киселева

ИСТОЧНИК KP.RU

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