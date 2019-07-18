В Смоленске разрабатывают стратегию социально-экономического развития на 10 лет

СЕГОДНЯ 19:52 2019-07-18T19:53:21+03:00

Форум организован горадминистрацией совместно с филиалом РЭУ им. Г.В.Плеханова.

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В Смоленске стартовала серия стратегических сессий, посвященных социально-экономическому развитию областного центра до 2030 года.

Форум организован горадминистрацией совместно с филиалом РЭУ им. Г.В.Плеханова. Участие в нем принимают не только городские власти и общественники, но и активные жители Смоленска, местные предприниматели, представители организаций и предприятий.

Первая из трех сессий посвящено развитию социальной сферы и созданию условий для улучшения качества жизни горожан. Обсуждались вопросы демографии, развитие таких сфер как: образование, молодежная политика, культура, спорт, туризм, а также развитие системы территориального общественного самоуправления.

По итогам каждой сессии участниками принимается резолюция, которая ляжет в основу стратегии социально-экономического развития города Смоленска.

ИСТОЧНИК KP.RU