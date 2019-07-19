Смоленский адвокат отправится в колонию за покушение на мошенничество
Слуга Фемиды пытался получить со смолянки 0, 6 млн рублей
ФОТО: pixabay.com
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В Смоленске суд вынес обвинительный приговор адвокату, который обманом пытался выманить у женщины 600 тысяч рублей якобы для передачи судьям Смоленской области за положительное решение вопроса об условно-досрочном освобождении ее родственника.
Осужденному назначено наказание в 3 года и 6 месяцев колонии общего режима, сообщает СУ СК РФ по Смоленской области.
Напомним, задержан адвокат был с поличным в марте 2018 года
ИСТОЧНИК KP.RU