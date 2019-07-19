Смоленский адвокат отправится в колонию за покушение на мошенничество

СЕГОДНЯ 15:01 2019-07-19T15:01:59+03:00

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В Смоленске суд вынес обвинительный приговор адвокату, который обманом пытался выманить у женщины 600 тысяч рублей якобы для передачи судьям Смоленской области за положительное решение вопроса об условно-досрочном освобождении ее родственника.

Осужденному назначено наказание в 3 года и 6 месяцев колонии общего режима, сообщает СУ СК РФ по Смоленской области.

Напомним, задержан адвокат был с поличным в марте 2018 года

ИСТОЧНИК KP.RU