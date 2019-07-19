В Смоленской области количество несчастных случаев с пешеходами на железной дороге сократилось на 30%

СЕГОДНЯ 15:58 2019-07-19T15:58:36+03:00

Изменить размер текста: A A

За 6 месяцев 2019 года в Смоленском регионе Московской железной дороги нарушения пешеходами правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта привели к 9 случаям травмирования. Это на 5 происшествий меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Среди самых распространенных нарушений – хождение по путям в неустановленных местах и переход железной дороги перед приближающимся поездом.

Для профилактики случаев непроизводственного травматизма смоленские железнодорожники проводят комплексную работу. Она включает в себя строительство и модернизацию инфраструктурных объектов, информационно-разъяснительные кампании, взаимодействие с правоохранительными структурами и органами государственной власти.

Так, с начала года в Смоленском регионе МЖД железнодорожники провели около 650 лекций и бесед, в ходе которых напомнили правила безопасного поведения свыше 3,7 тыс. человек и распространили более 2500 памяток. В органы исполнительной власти, учебные заведения и полицию направлено 70 писем с детальным анализом несчастных случаев.

В первом полугодии железнодорожники совместно с сотрудниками полиции провели 183 рейда, в ходе которых выявили 220 пешеходов, нарушающих правила безопасного поведения на железной дороге.

Кроме того, на территории региона железнодорожники проводят ремонт пешеходных настилов, устанавливают дополнительные знаки безопасности.

Московская железная дорога уверена, что снижение уровня травматизма возможно и в дальнейшем, но для этого необходимо неукоснительное соблюдение гражданами правил безопасного поведения на железной дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU