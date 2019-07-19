2019-07-19T15:58:36+03:00
Общество

В Смоленской области количество несчастных случаев с пешеходами на железной дороге сократилось на 30%

Поделиться:
ФОТО: пресс-служба МЖДФОТО: пресс-служба МЖД
Изменить размер текста:

За 6 месяцев 2019 года в Смоленском регионе Московской железной дороги нарушения пешеходами правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта привели к 9 случаям травмирования. Это на 5 происшествий меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Среди самых распространенных нарушений – хождение по путям в неустановленных местах и переход железной дороги перед приближающимся поездом.

Для профилактики случаев непроизводственного травматизма смоленские железнодорожники проводят комплексную работу. Она включает в себя строительство и модернизацию инфраструктурных объектов, информационно-разъяснительные кампании, взаимодействие с правоохранительными структурами и органами государственной власти.

Так, с начала года в Смоленском регионе МЖД железнодорожники провели около 650 лекций и бесед, в ходе которых напомнили правила безопасного поведения свыше 3,7 тыс. человек и распространили более 2500 памяток. В органы исполнительной власти, учебные заведения и полицию направлено 70 писем с детальным анализом несчастных случаев.

В первом полугодии железнодорожники совместно с сотрудниками полиции провели 183 рейда, в ходе которых выявили 220 пешеходов, нарушающих правила безопасного поведения на железной дороге.

Кроме того, на территории региона железнодорожники проводят ремонт пешеходных настилов, устанавливают дополнительные знаки безопасности.

Московская железная дорога уверена, что снижение уровня травматизма возможно и в дальнейшем, но для этого необходимо неукоснительное соблюдение гражданами правил безопасного поведения на железной дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Смоленский адвокат отправится в колонию за покушение на мошенничество
Смоленские следователи проверят частный детский сад “Мой мишка”
Жители Сафонова просят губернатора посетить их автовокзал с проверкой
В Смоленской области передали в суд дело о краже в поезде Москва-Полоцк
Пропавший в Смоленске мальчик нашелся
В Смоленске задержали похитителя дорогих шуб
В Смоленске разрабатывают стратегию социально-экономического развития на 10 лет
ДТП в Смоленске: на Шевченко жестко столкнулись иномарки
Смоленский кавээнщик Максим Киселев дал интервью в программе на youtube
В Смоленске избили продавцов супермаркета
В Смоленском Поозерье готовят к выпуску новый фотоальбом нацпарка
У смолянки за долги забрали одежду
В Смоленске трамваи не будут ходить по проспекту Гагарина до 1 сентября
Житель Камчатки попался в Смоленске с наркотиками
В Смоленске впервые начали устанавливать детям инсулиновые помпы
Школьница в Смоленске забеременела от взрослого мужчины
В Смоленске ищут свидетелей двух ДТП с участием мотоциклов
В Вязьме после пожара в бесхозной постройке нашли труп
Мошенники разводят смолян на прочистке труб
Смолянам показали, как живут волчата в приюте "Верность"
В Смоленске изменится схема движения транспорта
Двое смолян торговали "Крокодилом"
Новое Колесо обозрения в Смоленске будет доступно людям с ОВЗ