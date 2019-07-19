Смоляне могут принять участие в фотоконкурсе «Русская цивилизация»

СЕГОДНЯ 18:24 2019-07-19T18:24:18+03:00

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Жители Смоленщины могут принять участие в международном фотоконкурсе «Русская цивилизация», организованном Федеральным агентством по делам национальностей.

Заявки принимаются до 9 сентября. Работы будут оцениваться в пяти номинациях:

«Уникальная природа»,

«Лица и поколения»,

«Традиции большой страны»,

«Архитектура и скульптура»,

«Многонациональная Москва».

Принять участие могут как профессиональные фотографы, так и любители старше 18 лет.

Фотографии будут оценивать заслуженные деятели культуры, художники, режиссеры, дизайнеры, фотожурналисты, этнографы, а также известные блогеры.

Работы-победители будут экспонироваться в Москве.

Прием заявок продолжится до 9 сентября. Подробные правила фотоконкурса размещены на сайте https://ruscivilization.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU