Смоляне могут принять участие в фотоконкурсе «Русская цивилизация»
Жители Смоленщины могут принять участие в международном фотоконкурсе «Русская цивилизация», организованном Федеральным агентством по делам национальностей.
Заявки принимаются до 9 сентября. Работы будут оцениваться в пяти номинациях:
«Уникальная природа»,
«Лица и поколения»,
«Традиции большой страны»,
«Архитектура и скульптура»,
«Многонациональная Москва».
Принять участие могут как профессиональные фотографы, так и любители старше 18 лет.
Фотографии будут оценивать заслуженные деятели культуры, художники, режиссеры, дизайнеры, фотожурналисты, этнографы, а также известные блогеры.
Работы-победители будут экспонироваться в Москве.
Прием заявок продолжится до 9 сентября. Подробные правила фотоконкурса размещены на сайте https://ruscivilization.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU